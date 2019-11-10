«Все время в бассейн таскал»: Шура рассказал о последних днях Паши Фейсконтроля

Всех, кто в 2000-х годах застал расцвет клубной жизни Москвы, поразила смерть одного из главных героев той эпохи — Павла Пичугина, более известного как Паша Фейсконтроль. Накануне стало известно, что промоутер скончался на 39 году жизни в Москве от остановки сердца.

Среди тех, кто плотно общался с Павлом в последние годы, был певец Шура. Он признался, что ему тяжело поверить в трагедию. «Не могу себе представить, что случилась такая беда», — цитирует Шуру канал «360».

Певец рассказал, что в последнее время Павел вел здоровый образ жизни и совершенно не употреблял алкоголь. «Он меня все время в бассейн таскал», — добавил Шура.