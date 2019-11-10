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«Ещё не надоели друг другу»: Лопырева приоткрыла завесу жизни с Булатовым

Модель время от времени устраивает для возлюбленного сюрпризы в виде незапланированных поездок.

«Ещё не надоели друг другу»: Лопырева приоткрыла завесу жизни с Булатовым
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью 36-летняя Виктория Лопырева призналась, что им с Игорем Булатовым удается найти время для романтических путешествий и совместного отдыха, несмотря на то, что только в феврале они стали родителями общего малыша — сына Марка Лео. Если влюбленные хотят организовать уединенные каникулы, им на выручку спешат бабушки и дедушки, которые с радостью нянчатся с внуком.

«Мы практически всегда вместе… Мы молодая семья, поэтому еще не надоели друг другу и с удовольствием по возможности выбираемся куда-то вместе», — приводит Woman.ru слова Виктории Лопыревой.

Своего возлюбленного модель считает идеальным отцом. Игорь Булатов не стал настаивать на том, чтобы его избранница отказалась от карьеры в пользу семьи. Сама Виктория не представляет свою жизнь без частых командировок, перелетов, путешествий и знакомства с новыми людьми — ведь все это часть ее работы.

По словам Лопыревой, после того, как журналисты узнали о ее романе с Игорем, в СМИ тут же поднялась шумиха вокруг истории, касающейся личной жизни Булатова. Модель утверждает, что не уводила любимого мужчину из семьи, назвав все обвинения в свой адрес беспочвенными слухами. Виктория старается не обращать внимание на критические отзывы в свой адрес, утверждая, что сейчас для нее нет ничего важнее семьи и маленьких успехов Марка Лео.

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«Ещё не надоели друг другу»: Лопырева приоткрыла завесу жизни с Булатовым
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