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Собчак не сдержала слёз, узнав, что ее первенцем станет сын

Экс-супруга Максима Виторгана мечтала исключительно о наследнике мужского пола.

Собчак не сдержала слёз, узнав, что ее первенцем станет сын
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью 38-летняя Ксения Собчак поделилась своими воспоминаниями о первой беременности. В ноябре 2016 года телеведущая родила от Максима Виторгана своего первенца. По словам знаменитости, она в первый раз расплакалась не в тот момент, когда узнала о своем интересном положении, а после УЗИ, когда врачи определились с полом будущего малыша. Дочка Людмилы Нарусовой мечтала исключительно о наследнике мужского пола, не допуская мысли о дочери.

«Я расплакалась от счастья, когда мне сказали пол ребенка… Очень хотела сына — не знаю, почему не дочку», — приводит Woman.ru слова Ксении Собчак.

Бывшая супруга Максима Виторгана не стала скрывать, что она хорошо относится к домохозяйкам, но себя в этой роли просто не представляет. Знаменитость привыкла работать на износ, отказывая себе в отдыхе. По словам Ксении, когда она засиживается в четырех стенах, то постепенно начинает сходить с ума. При этом телеведущая делает все возможное, чтобы Платон чувствовал ее постоянное присутствие, внимание и заботу.

Сын Ксении Собчак
Маленький Платон считает свою маму самой лучшей (Фото: Instagram.com/xenia_sobchak)

«Я же могу сказать только то, что я люблю его и делаю для него все, что могу», — добавила Собчак.

Напомним, что после развода с Максимом Виторганом телеведущая перестала скрывать роман с режиссером Константином Богомоловым. В сентябре Ксения вышла замуж за экс-возлюбленного Дарьи Мороз.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиКонстантин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган
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Собчак не сдержала слёз, узнав, что ее первенцем станет сын
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