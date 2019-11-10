Собчак не сдержала слёз, узнав, что ее первенцем станет сын

В недавнем интервью 38-летняя Ксения Собчак поделилась своими воспоминаниями о первой беременности. В ноябре 2016 года телеведущая родила от Максима Виторгана своего первенца. По словам знаменитости, она в первый раз расплакалась не в тот момент, когда узнала о своем интересном положении, а после УЗИ, когда врачи определились с полом будущего малыша. Дочка Людмилы Нарусовой мечтала исключительно о наследнике мужского пола, не допуская мысли о дочери.

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«Я расплакалась от счастья, когда мне сказали пол ребенка… Очень хотела сына — не знаю, почему не дочку», — приводит Woman.ru слова Ксении Собчак.

Бывшая супруга Максима Виторгана не стала скрывать, что она хорошо относится к домохозяйкам, но себя в этой роли просто не представляет. Знаменитость привыкла работать на износ, отказывая себе в отдыхе. По словам Ксении, когда она засиживается в четырех стенах, то постепенно начинает сходить с ума. При этом телеведущая делает все возможное, чтобы Платон чувствовал ее постоянное присутствие, внимание и заботу.

«Я же могу сказать только то, что я люблю его и делаю для него все, что могу», — добавила Собчак.

Напомним, что после развода с Максимом Виторганом телеведущая перестала скрывать роман с режиссером Константином Богомоловым. В сентябре Ксения вышла замуж за экс-возлюбленного Дарьи Мороз.