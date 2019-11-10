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Сын Валерии назвал отца извергом и тираном

Артемий Шульгин поразился теплым словам Михальчик в адрес экс-возлюбленного.

Сын Валерии назвал отца извергом и тираном
Валерия. Фото Global look press

Юлия Михальчик в программе «Судьба человека» рассказала о своих отношениях со скандальным продюсером Александром Шульгиным. И, хотя она вовремя поняла, что жить с ним не стоит, певица до сих пор поддерживает с продюсером теплые отношения, не одобряя поведение Валерии.

По словам Юлии, когда у нее закрутился роман с наставником «Фабрики звезд», она понятия не имела, как он жил с Валерией. А когда о его избиениях стало известно широким массам, Михальчик не одобрила поведения отставной супруги, которая придала этим данным огласку. «Об отце своих детей говорить так кардинально криминально не стоило», — сказала она.

Как говорит Юлия, к ней он относился совершенно иначе и она ничего не хочет знать о его зверствах.

Старший сын Валерии и Александра Шульгина Артемий довольно резко отреагировал на слова певицы.

«Александр Шульгин — изверг и тиран! Мне на него наплевать. Поражает Юлия, которая выгораживает его, тем самым намекая, что Валерия и наша семья раздула всю эту историю», — процитировал молодого человека «СтарХит».

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Сын Валерии назвал отца извергом и тираном
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