Сын Валерии назвал отца извергом и тираном

Юлия Михальчик в программе «Судьба человека» рассказала о своих отношениях со скандальным продюсером Александром Шульгиным. И, хотя она вовремя поняла, что жить с ним не стоит, певица до сих пор поддерживает с продюсером теплые отношения, не одобряя поведение Валерии.

По словам Юлии, когда у нее закрутился роман с наставником «Фабрики звезд», она понятия не имела, как он жил с Валерией. А когда о его избиениях стало известно широким массам, Михальчик не одобрила поведения отставной супруги, которая придала этим данным огласку. «Об отце своих детей говорить так кардинально криминально не стоило», — сказала она.

Как говорит Юлия, к ней он относился совершенно иначе и она ничего не хочет знать о его зверствах.

Старший сын Валерии и Александра Шульгина Артемий довольно резко отреагировал на слова певицы.