«Может, я проспал?»: Якубович опроверг данные о своей операции

Телеведущий утверждает, что он в порядке.

Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди заявил, что со здоровьем ведущего программы «Поле чудес» все в порядке, сообщают «Известия». Напомним, ранее РЕН ТВ сообщало о госпитализации любимца публики и проведенной на его сердце операции.

По словам Табриза, когда шоумен услышал о том, что якобы был прооперирован, он немало удивился. «Какая операция? Может, я проспал?» — сказал Леонид Аркадьевич.

Директор заявил, что со звездой ТВ все в порядке, он отлично себя чувствует, трудится над телепроектами и даже занимается физкультурой. В больницу ложиться 74-летний ведущий даже не собирается.