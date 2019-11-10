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«Может, я проспал?»: Якубович опроверг данные о своей операции

Телеведущий утверждает, что он в порядке.

«Может, я проспал?»: Якубович опроверг данные о своей операции
Леонид Якубович. Стоп-кадр из програамы "Поле чудес"

Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди заявил, что со здоровьем ведущего программы «Поле чудес» все в порядке, сообщают «Известия». Напомним, ранее РЕН ТВ сообщало о госпитализации любимца публики и проведенной на его сердце операции.

По словам Табриза, когда шоумен услышал о том, что якобы был прооперирован, он немало удивился. «Какая операция? Может, я проспал?» — сказал Леонид Аркадьевич.

Директор заявил, что со звездой ТВ все в порядке, он отлично себя чувствует, трудится над телепроектами и даже занимается физкультурой. В больницу ложиться 74-летний ведущий даже не собирается.

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«Поле чудес»Леонид Якубовичоперация
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«Может, я проспал?»: Якубович опроверг данные о своей операции
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