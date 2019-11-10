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Невестка Пугачёвой обмолвилась о скором «пополнении в семье»

22-летняя жена Никиты Преснякова предложила фанатам принять участие в мини-конкурсе с фактами, касающимися ее личной жизни.

Невестка Пугачёвой обмолвилась о скором «пополнении в семье»
Алена Краснова обмолвилась о пополнении в семье (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Невестка Аллы Борисовны на личной страничке в Instagram предложила верным почитателям принять участие в импровизированной викторине. Девушка попросила фанатов угадать, какие факты о ее личной жизни являются правдивыми, а какие можно отнести к банальному вымыслу. Среди вариантов значилось несколько пунктов: об учебе, знакомстве с будущим мужем, наличии родных сестер и скором пополнении в семействе.

«В нашей семье будет скоро пополнение», — так дословно звучало утверждение возлюбленной Никиты Преснякова.

Позже Алена Краснова опубликовала правильные варианты ответов, заявив, что у нее никогда не было переломов, зато были проблемы с математикой. Кроме того, возлюбленная Никиты Преснякова не стала скрывать, что факт о предстоящем прибавлении в семействе не является выдумкой. Модель призналась, что это правда. Девушка ответила на комментарий одной из своих подписчиц под ником @nikitenko_jenya, заявив, что пока ее саму поздравлять рано.

«Алена, вас можно поздравить?! Семья у вас, слава богу, большая», — обратилась к модели ее поклонница.

«Не меня пока что», — уклончиво ответила Краснова.

Ранее в одном из интервью супруга Никиты Преснякова уже говорила о том, что они с мужем не спешат обзаводиться потомством. При этом свекровь девушки Кристина Орбакайте утверждала, что готова стать бабушкой.

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Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Невестка Пугачёвой обмолвилась о скором «пополнении в семье»
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