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Собчак рассказала, как осколок в плече заставил Калашникова придумать автомат

10 ноября великому конструктору исполнилось бы 100 лет.

Собчак рассказала, как осколок в плече заставил Калашникова придумать автомат
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

В списке 50-ти изделий, изменивших мир, по версии одного американского журнала, эта российская легенда пропустила вперед только компьютер из Купертино, противозачаточные таблетки и японский видеомагнитофон. Речь идет о Михаиле Калашникове.

Как простой парень из алтайского села смог изобрести легендарный автомат, рассказала Ксения Собчак на своем шоу «Такая история» в «Яндекс. Эфире».

Идея создания автомата появилась у Калашникова в 1941 году, когда в его плечо влетел немецкий осколок. Конструктор служил в танковых войсках и попал в окружение, выбраться из него удалось только ему и еще двум бойцам. Лежа на больничной койке он задумался: почему в СССР нет легкого и безотказного автоматического оружия? Ведь в начале войны нашим солдатам нечего было ответить на немецкие автоматы. А танкисты и вовсе имели при себе лишь винтовки и пистолеты.

В госпитале он опросил своих соседей по палате, каким бы они видели автомат мечты. А затем отправился в полугодовой отпуск в Казахстан, где работал на железнодорожной станции. Там с помощью местных слесарей он создал первый прототип своего автомата. Самородка отправили с разработкой в Москву, но наверху его изобретение не одобрили. Вспомнили про него лишь в 1946 году, но автомат опять сочли не интересным.

Однако Калашников не унимался и стал писать бумаги, чтобы его изобретение пересмотрели. А пока шла бумажная волокита, он усовершенствовал оружие. В итоге надежность и простоту автомата оценила высокая комиссия, и его приняли на вооружение в 1947 году.

Автомат Калашникова стал легендой, всего за историю его существования их продали около 70 миллионов штук. При этом конструктор не получал ни копейки с реализованного оружия.

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Собчак рассказала, как осколок в плече заставил Калашникова придумать автомат
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