НОВОСТИ

Мамина радость: двухлетняя дочь Пелагеи спела песню Пахмутовой

Видеоролик с участием маленькой Таисии Телегиной оценила возлюбленная Иосифа Пригожина.

Мамина радость: двухлетняя дочь Пелагеи спела песню Пахмутовой
ПЕлагея вместе с дочкой Таисией поздравила Александру Пахмутову с днем рождения (Фото: Instagram.com/pelageya_insta)

Еще 9 ноября свой день рождения отпраздновала пианистка и композитор Александра Пахмутова. Ей исполнилось 90 лет. С личным праздником прославленного автора песен поздравила исполнительница народных композиций — певица Пелагея. Возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина поделилась с поклонниками свежим видеороликом, запечатлев в кадре двухлетнюю дочь Таисию. Малышка, как и ее мама, интересуется вокалом.

«Дорогую, близкую и великую Александру Николаевну Пахмутову — поздравляем все: от мала до велика!» — обратилась к имениннице Пелагея.

Тася, так кроху называют домашние, без подсказки взрослых исполнила одну из композиций, слова которой принадлежат Николаю Добронравову, а музыка — его супруге Александре Пахмутовой.

«Надежда — мой компас земной,
А удача — награда за смелость,
А песни довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось…» — без аккомпанемента спела дочка Пелагеи.

Примечательно, что видеоролик с участием Таисии оценила и супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия. Исполнительница похвалила юное дарование, подметив талант подрастающего поколения.

«Что за чудо!» — обратилась к маме Таси певица.

В одном из интервью Пелагея рассказала о том, почему она так редко делится историями о семье. Возлюбленная Ивана Телегина не стала скрывать: только дома она может остаться наедине со своими мыслями. Именно поэтому она не хочет впускать в личное пространство поклонников и прессу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра Пахмутовадети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаПелагея
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мамина радость: двухлетняя дочь Пелагеи спела песню Пахмутовой
Интересно?
Поделись с друзьями: