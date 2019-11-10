Мамина радость: двухлетняя дочь Пелагеи спела песню Пахмутовой

Еще 9 ноября свой день рождения отпраздновала пианистка и композитор Александра Пахмутова. Ей исполнилось 90 лет. С личным праздником прославленного автора песен поздравила исполнительница народных композиций — певица Пелагея. Возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина поделилась с поклонниками свежим видеороликом, запечатлев в кадре двухлетнюю дочь Таисию. Малышка, как и ее мама, интересуется вокалом.

«Дорогую, близкую и великую Александру Николаевну Пахмутову — поздравляем все: от мала до велика!» — обратилась к имениннице Пелагея.

Тася, так кроху называют домашние, без подсказки взрослых исполнила одну из композиций, слова которой принадлежат Николаю Добронравову, а музыка — его супруге Александре Пахмутовой.

«Надежда — мой компас земной,

А удача — награда за смелость,

А песни довольно одной,

Чтоб только о доме в ней пелось…» — без аккомпанемента спела дочка Пелагеи.

Примечательно, что видеоролик с участием Таисии оценила и супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия. Исполнительница похвалила юное дарование, подметив талант подрастающего поколения.

«Что за чудо!» — обратилась к маме Таси певица.

В одном из интервью Пелагея рассказала о том, почему она так редко делится историями о семье. Возлюбленная Ивана Телегина не стала скрывать: только дома она может остаться наедине со своими мыслями. Именно поэтому она не хочет впускать в личное пространство поклонников и прессу.