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Якубович перенес операцию на сердце

74-летний ведущий обратился в одну из московских клиник.

Якубович перенес операцию на сердце
Леонид Якубович. Кадр из передачи "Поле чудес"

Ведущему программы «Поле чудес», народному артисту Леониду Якубовичу провели операцию на сердце, сообщает РЕН ТВ. В одной из московских клиник шоумену поставили кардиостимулятор.

Судя по всему, операция была несложной, поскольку уже через сутки Якубовича выписали из больницы. Далее звезде назначено амбулаторное лечение.

Напомним, Леонид Якубович работает в программе «Поле чудес» с 1991 года. До этого момента ведущий вместе со своей второй супругой Галиной Антоновой жил в Ивановской области.

На «Первом канале» Леонид Аркадьевич встретил свою третью супругу Марину Видову, которая занималась рекламой на ТВ. Долгое время вторая супруга закрывала глаза на интрижку мужа, но однажды они все-таки приняли решение расстаться. В 1998 году Видова подарила Якубовичу дочь Варю. В настоящее время Леонид и Марина живут раздельно.

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Якубович перенес операцию на сердце
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