«Ты это заслужила»: Рудковская отреагировала на фото Барановской в платье невесты

34-летняя Юлия Барановская новой фотосессией привлекла внимание звездных подруг. Соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале заглянула в один из столичных свадебных салонов, решив примерить платье невесты. Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина облачилась в белоснежный наряд, поделившись понравившимися кадрами с поклонниками. Свежие снимки знаменитости не оставили равнодушными супругу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, певицу Валерию, Анну Семенович, Марию Погребняк и выпускницу «Фабрики звезд» Риту Дакоту.

«В ожидании красивой свадьбы твоей… Ты это заслужила», — отметила Яна Рудковская. «Очень идёт… ты тут такая нежная», — вторит музыкальному продюсеру избранница Павла Погребняка. «Самая красивая», — резюмировала экс-супруга Влада Соколовского.

Напомним, что после расставания с футболистом Андреем Аршавиным телеведущая не афишировала свою личную жизнь, в частности отношения с противоположным полом. В одном из недавних интервью Юлия призналась, что не раз получала предложения руки и сердца. При желании знаменитость давно могла вступить в брак. Однако Барановская предпочитает не торопить события.

Телеведущая одна воспитывает троих детей: тринадцатилетнего сына Артема, одиннадцатилетнюю дочку Яну и семилетнего Арсения. Экс-возлюбленный Юлии ушел из семьи, когда та уже была беременна. Аршавин оставил находящуюся в положении Барановскую с двумя детьми на руках.

Став многодетной мамой, знаменитость не только сумела позаботиться о наследниках, она также построила карьеру на ТВ. Бывшая избранница футболиста выступает в качестве соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» и Александра Гордона в ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале.