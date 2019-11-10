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Друг Паши Фейсконтроля назвал причину его смерти

Дима Еж считает, что виновата операция на колене.

Друг Паши Фейсконтроля назвал причину его смерти
Павел Пичугин. Фото https://www.instagram.com/pashafacecontrolll/

Друг Паши Фейсконтроля (Павла Пичугина) сообщил предварительную причину смерти легендарного тусовщика и символа дискотек Москвы.

По его словам, мужчина находился дома один. Нигде не гостил, не пил, не гулял (как написали некоторые СМИ). В какой-то момент почувствовал себя плохо и вызвал «скорую помощь». Однако «неотложка» доехать не успела, Фейсконтроль скончался. По словам Димы Ежа, скорее всего, виноват тромбоз, который произошел из-за недавней операции на колене Паши. По крайней мере, так говорили врачи, которые приехали по вызову, сообщило издание «360».

Портал также опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о том, что Пичугин умер на свадьбе у друга Дмитрия Нагайцева. Он сам узнал об этом случайно, спустя несколько часов после его кончины.

Напомним, Павел Пичугин умер 9 ноября. В качестве причин его смерти также в СМИ называют остановку сердца.

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Друг Паши Фейсконтроля назвал причину его смерти
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