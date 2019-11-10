«Семейный выходной»: Кудрявцева посвятила уикенд дочке и мужу-хоккеисту

Ноябрьские каникулы ведущая шоу «Секрет на миллион» провела в своем любимом городе — Риме. Об этом Лера Кудрявцева рассказала в Stories. Соведущая Оскара Кучеры в программе «Звезды сошлись» не стала скрывать, что в романтическую поездку она отправилась вместе с мужем-хоккеистом.

По возвращении домой, Лера поспешила вернуться к работе — съемкам шоу на телеканале НТВ. А свои первые выходные знаменитость посвятила семье: возлюбленному Игорю Макарову и годовалой Машеньке. Пока звездные родители малышки отдыхали в Италии, за крохой присматривала нянечка.

«Семейный выходной», — подметила Лера.

Телеведущая не раз говорила о том, что ей сложно оставлять Машу дома. Однако частые командировки, участие в фестивалях и музыкальных премиях требуют от Кудрявцевой полной вовлеченности в рабочий процесс. Ни для кого не секрет, что спустя несколько недель после родов, Лера была вынуждена улететь в Сочи на фестиваль «Новая волна». Дочь телеведущей появилась на свет в августе 2018 года. Для Кудрявцевой эти роды стали вторыми — у знаменитости есть сын Жан Ленюк. Не так давно наследник Леры впервые стал отцом, подарив маме долгожданного внука. Таким образом, телеведущая стала бабушкой в 47 лет.