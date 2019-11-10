Божена Рынска потрясена предательством Малашенко

Божена Рынска так тяжело переживала самоубийство своего супруга, одного из основателей телекомпании НТВ, Игоря Малашенко, что родные и близкие всерьез беспокоились не только за физическое, но и психическое состояние писательницы.

Немного оправившись, она даже решилась обзавестись ребенком от покойного супруга. Но недавно на своей странице в социальной сети Facebook Божена призналась, что она испытала настоящий шок и чудовищное предательство со стороны Малашенко. Как выяснилось, он принес себя и ее саму принес в жертву финансовому сверхблагополучию своих детей.

Между тем, все годы, что она была замужем за Игорем Малашенко, она была вынуждена доказывать, что находится рядом с ним не из-за денег. И оказывается, что, пока она в путешествиях жила в худших отелях, сам супруг в 2008 году приобрел крайне дорогостоящую страховку, которая обходилась в 70 тысяч долларов в год. При этом самой Божене он наврал, что платеж этот разовый.

По итогу, как отмечает Рынска, все расходы на ее содержание за год не превышали 30 тысяч долларов, а семья со страховкой обходилась Малашенко в 500 тысяч долларов.

Напомним, не так давно Рынска получила гражданство Израиля.