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Лолита призналась, что девять лет брака с Ивановым прошли без любви

Эту категорию из своей семейной жизни певица убрала.

Лолита призналась, что девять лет брака с Ивановым прошли без любви
Лолита Милявская. Фото: globallookpress/com

Накануне на телеканале НТВ вышел в эфир очередной выпуск шоу «Секрет на миллион», героиней которого стала Лолита Милявская. Один из вопросов, заданных ведущей Лерой Кудрявцевой, касался романтического ужина, который шесть лет назад звезде у строил ее супруг Дмитрий Иванов в вагоне поезда.

Певица призналась, что ничего подобного не помнит, за то в памяти сохранился другой «кулинарный» эпизод, когда она вернулась с гастролей.

«Он мне приготовил то, что я больше есть не буду, но тогда я это съела. Это диетическая красная рыбка в гриле и вареная спаржа. Это было в начале отношений, и только в начале отношений можно это съесть. Потому что дальше я предпочитала жареную картошку и свиную отбивную. Если человек тебя любит, он не будет тебя пичкать спаржей, если ты ее не хочешь», — отметила Лолита.

Затем певица заявила, что за все девять лет брака в их Ивановым любви не было.

«Ты понимаешь, почему я все это сейчас именно утверждают, потому что любовь – это все обоюдно: забота. А не гиперзабота одного и принимание другого. Вот не бывает любви: «я его люблю, а он меня только использует». Поэтому я убираю категорию любовь, потому что она к этим отношениям не подходит. По этому я влюбилась, а он имитировал и я в этом уверена. Семь лет он был и другом, и родным человеком, я думала, что приросла к нему. А последние два года были катастрофическими, я поняла, что человек меня тянет вниз», — призналась Милявская.

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Лолита призналась, что девять лет брака с Ивановым прошли без любви
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