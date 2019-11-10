Разин признался, что боролся с татуировками в «Ласковом мае»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram периодически высказывается о политике, общественных явлениях и прочих важных для него вещах. Накануне на своей странице он поделился соображениями о татуировках.

К наколкам, как оказалось, он относится крайне отрицательно, в том числе потому, что у каждого есть шанс стать президентом, где бы человек сейчас не был и чем ни занимался.

«Я всегда боролся в «Ласковом мае» с татуировками и старался не допустить, чтобы мои ребята их себе делали. Ведь они все получают высшее образование, многие из них становятся депутатами и с татуировкой, конечно, во власти будет очень неудобно», — пишет продюсер.

Поэтому, как отмечает Андрей Разин, желательно, чтобы родители следили за своими детьми, в том числе и мои подписчики, которые меня уважают и имеют детей, не допускали, чтобы дети делали татуировки на своем теле на всю жизнь.

Напомним, не так давно он рассказал, что до сих пор не может смириться со смертью своего сына, которого не стало два с половиной года назад.