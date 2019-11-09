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Останется «вечно молодым»: от остановки сердца умер Паша «Фейсконтроль» Пичугин

Он был легендой клубной жизни Москвы. И ушел всего в 38 лет.

Останется «вечно молодым»: от остановки сердца умер Паша «Фейсконтроль» Пичугин
Паша Пичугин. Фото: instagram.com/pashafacecontrolll

10 ноября в Москве, от остановки сердца скончался Павел Пичугин, более известный как Паша фейс-контроль, по словам врачей, мужчина сам вызвал себе скорую помощь, но к приезду врачей он был уже на грани, медики не смогли вернуть его к жизни, смерть наступила в 11 часов утра. Павлу было всего 38 лет.

Он был одним из самых известных персонажей ночной жизни столицы, осуществлявших функцию фейсконтроля в дорогих клубах Москвы в конце 1990-х и начале 00-х. После должности, сделавшей его знаменитым, Паша пошел на повышение, работал управляющим партнером в одном из крупных баров, а также организовывал мероприятия.

В начале своей карьеры Павел  работал в культовом клубе «Титаник», где раздавал рекламные флаеры, потом пошел на повышение — сам следил за человеком, который раздавал флаеры. После его назначили на вход в «Титаник», чтобы он запускал гостей по списку, но вскоре клуб закрылся.  Товарищ позвал Пашу в новое клубное место, попробовать себя в роли настоящего фейсконтрольщика. И работа затянула, наш герой сменил порядка 10 заведений, прежде чем обосновался в легендарном «Дягилеве».

Группа «Дискотека Авария» даже посвятила Паше свой хит! Павла попросили произнести несколько фраз, наложили результат на музыку и получился новый шедевр, а чуть позже «Авария» сняла клип. Забавная история, съемки проходили в клубе и гостей попросили нарядиться в самые яркие одежды, вот только в итоге клип оказался монохромным.

Последний пост Паши на его личной странице в Instagram получился очень трогательным

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Тэги:

внезапная смертьостановка сердцаПавел ПичугинПаша Фейсконтроль
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Останется «вечно молодым»: от остановки сердца умер Паша «Фейсконтроль» Пичугин
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