«Я не готова была спать с дедушками»: Лолита объяснила, почему вышла за теннисиста

Во время шоу «Секрет на миллион» певица Лолита Милявская рассказала много секретов из личной жизни ведущей Лере Кудрявцевой. Главной темой вечера стали их отношения с теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица наконец-то рассказала, почему она решила связать себя узами брака и что вообще нашла в этом мужчине.
«Дата расставания на самом деле произошла за 2 года от той, которую называют в интернете (4 июля 2019 года). Я к разнице в возрасте никак не отношусь, все мои мужчины были младше меня, ну или старше, на год-два. Дело в энергетике, если она есть, то ты можешь себе позволить человека, у которого энергетики достаточно. Если нет, то ты будешь спать с дедушками. Я не готова была спать с дедушками»
По словам певицы, выходить в очередной раз замуж она точно не хотела, да и чувств особых не было. Более того, поначалу она приняла мужчину за стриптизера, когда увидела его в розовой рубашке. Знакомство протекало по стандартному сценарию — кафе, прогулка, но Дмитрий Лолиту не зацепил. Однако после того, как он оказался в больнице, добросердечная артистка не бросила человека, подкармливала его котлетками собственного приготовления, а все мы знаем, через что лежит путь к сердцу мужчины.
«Мы начинаем встречаться, уже с интимом, и однажды он приходит ко мне и предлагает жить вместе, а я согласилась, почему бы и нет?
Что меня напрягло, так это в один из вечеров он ходит по моей квартире, а дочка моя в Киеве и ее комната свободна. И он показывает на комнату моей дочери и говорит — здесь будет жить моя дочь. Я поинтересовалась — а почему твоя дочь должна жить у меня? Он ответил — а почему твоя дочь должна жить хорошо, а моя плохо?
Прошло время и я решила, что мне эти отношения не нужны, я их аннулировала. А потом он сделал хитрый ход — во время моих гастролей в Белоруссии он привел маму, папу, вышел ко мне на сцену с какой-то коробкой… А я злюсь, ведь программа четко выстроена. Он дает мне эту коробку, забирает микрофон, что-то долго и невнятно говорит. Мой коллектив знает, что сейчас я его растерзаю. А потом он падает на колени, плачет и делает предложение. И чтобы побыстрее закончить с этим сюрпризом я говорю «Да» и шоу продолжается»