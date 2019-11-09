Сильнейшая участница «Битвы экстрасенсов» набиралась сил на китайских кладбищах

Экстрасенс из Китая по имени Астрид призналась, что училась черной магии в Америке.

Во время интервью изданию Starhit экстрасенс Астрид рассказала о секретах своей силы. Главной проблемой для девушки стал язык — хотя со сверхъестественными силами Астрид на «ты», но проходить испытания ей приходится с переводчиком.

Участие в передаче для экстрасенса это проверка сил и ничего более. Во время беседы выяснилось, что колдуны Китая с большим интересом следят за циклом передач «Битвы экстрасенсов».

Языковой барьер создает большие проблемы, ведь как признается медиум, иногда бывает трудно понять, какую информацию хочет сообщить неприкаянная душа и часто она не находит правильных слов, чтобы успокоить членов семей, которые просят ее о помощи.

Астрид решила раскрыть все карты и рассказала, что в США она изучала черную магию, набиралась сил на кладбищах Китая, а также испытывала свой дар с помощью закрытых конвертов, угадывая их содержимое.