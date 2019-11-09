Это не шутка: протрезвевший профессор-убийца просится домой

Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Олег Соколов раскаялся в убийстве. Сейчас мужчина по-прежнему находится в Мариинской больнице – там его состояние контролируют врачи. У 63-летнего преподавателя диагностировано переохлаждение – сколько именно времени мужчина пробыл в холодной речной воде, неизвестно.

News78 отмечает, что на допросе у следователей доцент во всем признался. Он отметил, что не отрицает своей вины в трагичной судьбе девушки, но искренне раскаивается в итоге. Кроме того, Соколов попросил силовиков отпустить его домой – известный в стране ученый намерен вернуться к исследовательской деятельности.

Сейчас водолазы продолжают обследовать реку Мойку в поисках останков тела девушки. По неподтвержденным пока данным, силовики не могут обнаружить нижние конечности.