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Это не шутка: протрезвевший профессор-убийца просится домой

Олег Соколов раскаялся в содеянном и просит дать ему возможность продолжать научную деятельность.

Это не шутка: протрезвевший профессор-убийца просится домой
Олег Соколов/Фото: https://science.theoryandpractice.ru/seminars/20409-vse-poteryano-krome-chesti

Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Олег Соколов раскаялся в убийстве. Сейчас мужчина по-прежнему находится в Мариинской больнице – там его состояние контролируют врачи. У 63-летнего преподавателя диагностировано переохлаждение – сколько именно времени мужчина пробыл в холодной речной воде, неизвестно.

News78 отмечает, что на допросе у следователей доцент во всем признался. Он отметил, что не отрицает своей вины в трагичной судьбе девушки, но искренне раскаивается в итоге. Кроме того, Соколов попросил силовиков отпустить его домой – известный в стране ученый намерен вернуться к исследовательской деятельности.

Убитая преподавателем аспирантка
Убитая преподавателем аспирантка/Фото: Facebook погибшей

Сейчас водолазы продолжают обследовать реку Мойку в поисках останков тела девушки. По неподтвержденным пока данным, силовики не могут обнаружить нижние конечности.

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Это не шутка: протрезвевший профессор-убийца просится домой
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