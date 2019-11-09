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Не одна сатана: Плющенко планирует будущее без Рудковской

Фигурист вместо шумного города с радостью предпочел бы жизнь на своей даче за городом, вот только Яна Рудковская такой подход вряд ли одобрит.

Не одна сатана: Плющенко планирует будущее без Рудковской
Евгений Плющенко c супругой Яной Рудковской и сыном Александром. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Во время съемок нового реалити-шоу «ЯнаСупер», в котором Ксения Собчак срывает покровы с личной жизни продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгений Плющенко, фигурист раскрыл неожиданную тайну. Как оказалось, вместо жизни в шумном городе с населением в несколько миллионов человек, он бы предпочел проводить все свое время за городом, на природе, в шикарной даче построенной в русском стиле. Чтобы охота и баня, чтобы хлеб был настоящий, из печи.

Когда в ответ на такие мечты его отец резонно спросил: «А как же жена?». Фигурист с ироничной улыбкой ответил: «А Яна, пожалуйста!». Явно с безразличием, подразумевая, что ей придется подстроиться под него или жить порознь. Мужчина явно понимает, что подобный, практически деревенский, быт не очень подойдет для известного продюсера, которой постоянно нужно носить с собой два телефона, быть на связи в любое время дня и ночи и регулярно посещать светские тусовки и вечеринки.

Свой день на даче Евгений закончил достойно — сходил в настоящую русскую баню с друзьями, понюхал только что выпеченный хлеб, а после залез на печь и уснул крепким сном, пропустив множество звонков от Яны Рудковской, которая на тот момент в романтичной обстановке гуляла по ночному Сочи с Димой Биланом.

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Тэги:

«ЯнаСупер»Дима БиланЕвгений ПлющенкоЯна Рудковская
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Не одна сатана: Плющенко планирует будущее без Рудковской
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