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«Мы решили расстаться»: Рудковская произнесла роковую фразу на шоу «ЯнаСупер»

Во время съемок новой телепередачи Ксении Собчак бизнесвумен показала, что в их идиллии с Евгением Плющенко не все гладко.

«Мы решили расстаться»: Рудковская произнесла роковую фразу на шоу «ЯнаСупер»
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Во время съемок новой телепередачи Ксении Собчак «ЯнаСупер», героями которой стали продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, а также их семья и близкие, выяснились неожиданные подробности из жизни звездной пары. В конце выпуска из уст Яны прозвучала шокирующая фраза:

«Мы решили расстаться».

Казалось бы, никакой конкретики и не совсем понятно, о чем говорит известный продюсер, но первый выпуск шоу дает вполне непрозрачные намеки на правильный ответ: в отношениях Рудковской и Евгения не все гладко. Вместо путешествия с любимой женщиной фигурист предпочел поехать на отдых один, за «кардон», чтобы как следует отдохнуть с приятелями, попариться в бане и поесть свежеиспеченного хлеба из настоящей русской печи.

Яна же была вынуждена в одиночестве отправиться в Сочи на фестиваль «Новая Волна», где она встретила человека, с которым уже давно знакома, и даже оставалась как-то раз наедине в номере отеля. Все эти факты складываются в весьма неприятную картину для звездной четы, ведь Яна также поделилась информацией о том, что Евгений хочет завести не менее пяти детей, причем возможность суррогатного материнства его не интересует, а вот у Яны с репродуктивными функциями не все гладко.

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«ЯнаСупер»Дима БиланЕвгений ПлющенкоРудковская последние новостиЯна Рудковская
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«Мы решили расстаться»: Рудковская произнесла роковую фразу на шоу «ЯнаСупер»
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