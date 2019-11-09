Тимура не стало раньше? Директора приморского сафари-парка заподозрили в подмене козла

Директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань заподозрил коллегу из приморского зоопарка в подмене козла. Напомним, 8 ноября стало известно, что в сафари-парке на днях умер знаменитый на всю страну благодаря необычной дружбе с тигром козел Тимур. Новость заставила многих россиян грустить.

Однако Горбань заявил – он уверен, что Тимур умер значительно раньше, а в приморском парке козла подменили. Свою логику руководитель объяснил так – после стычки козла и тигра, когда последний скинул парнокопытного друга с обрыва, Тимур заболел. Тогда ветеринары, по уверениям Горбаня, не смогли вылечить всеобщего любимца и подменили его другим козлом.

Горбань подчеркнул – он обратил внимание, что у лжеТимура поменялась масть. Однако сказать наверняка, тот ли это козел, нельзя, ведь генетическую экспертизу он не делал, отмечает Life.