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Тимура не стало раньше? Директора приморского сафари-парка заподозрили в подмене козла

Руководитель красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань уверен – о смерти парнокопытного людям сказали слишком поздно.

Тимура не стало раньше? Директора приморского сафари-парка заподозрили в подмене козла
Козел Тимур/Фото: https://www.instagram.com/p/B4m7xj1it9A/

Директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань заподозрил коллегу из приморского зоопарка в подмене козла. Напомним, 8 ноября стало известно, что в сафари-парке на днях умер знаменитый на всю страну благодаря необычной дружбе с тигром козел Тимур. Новость заставила многих россиян грустить.

Однако Горбань заявил – он уверен, что Тимур умер значительно раньше, а в приморском парке козла подменили. Свою логику руководитель объяснил так – после стычки козла и тигра, когда последний скинул парнокопытного друга с обрыва, Тимур заболел. Тогда ветеринары, по уверениям Горбаня, не смогли вылечить всеобщего любимца и подменили его другим козлом.

Горбань подчеркнул – он обратил внимание, что у лжеТимура поменялась масть. Однако сказать наверняка, тот ли это козел, нельзя, ведь генетическую экспертизу он не делал, отмечает Life.

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козел Тимурновости googleПриморьесафари-парктигр Амур
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Тимура не стало раньше? Директора приморского сафари-парка заподозрили в подмене козла
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