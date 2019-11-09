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Светлана Хоркина невероятно похудела после родов

Всего месяц назад гимнастка родила второго ребенка, а уже сейчас выглядит как прекрасная богиня!

Светлана Хоркина невероятно похудела после родов
Светлана Хоркина. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Гимнастка и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина продолжает удивлять своих поклонников. В фициальном Instagram-аккаунте женщины появилась новая фотография, которая буквально произвела фурор. Светлана на фото идеально стройная, а ведь совсем недавно она родила второго ребенка! Более того, поклонники отметили, что такой подтянутой ее фигура не была даже до родов.

Поклонники гимнастки искренне порадовались за преображение Светланы и похвалили ее, а кое-кто даже выразил беспокойство по поводу такого экстремального сброса лишнего веса.

Беременность чемпионки до сих пор покрыта тайной. Светлане до сих пор успешно удается скрывать как имя, так и пол своего второго ребенка. Своего первенца, Святослава, Хоркина родила в 2005 году.

Светлана Хоркина с сыном Святославом
Светлана Хоркина с сыном Святославом. Фото: Кудрявов Борис/Архив «ЭГ»
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беременностьпохудение после родовСветлана Хоркина
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Светлана Хоркина невероятно похудела после родов
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