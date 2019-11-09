Светлана Хоркина невероятно похудела после родов

Всего месяц назад гимнастка родила второго ребенка, а уже сейчас выглядит как прекрасная богиня!

Гимнастка и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина продолжает удивлять своих поклонников. В фициальном Instagram-аккаунте женщины появилась новая фотография, которая буквально произвела фурор. Светлана на фото идеально стройная, а ведь совсем недавно она родила второго ребенка! Более того, поклонники отметили, что такой подтянутой ее фигура не была даже до родов.

Поклонники гимнастки искренне порадовались за преображение Светланы и похвалили ее, а кое-кто даже выразил беспокойство по поводу такого экстремального сброса лишнего веса.

Беременность чемпионки до сих пор покрыта тайной. Светлане до сих пор успешно удается скрывать как имя, так и пол своего второго ребенка. Своего первенца, Святослава, Хоркина родила в 2005 году.