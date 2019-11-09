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Дочь Иосифа Пригожина шокировала поклонников своими формами

Девушка смогла за короткий срок сильно похудеть.

Дочь Иосифа Пригожина шокировала поклонников своими формами
Даная Пригожина. Фото: instagram.com/danaya_prigozhina

Даная, дочь музыкально продюсера Иосифа Пригожина, удивила своих подписчиков в Instagram свежей фотографией. На ней Дана я показала себя до похудения и после, надо признать разница буквально ошеломляет, девушка действительно проделала серьезную работу над своим телом и благодаря хорошей силе воли добилась ощутимых результатов.

По словам Данаи, это еще не конец, она и дальше будет сбрасывать вес, чтобы довести свою фигуру до идеального, по ее мнению, состояния. Она просит своих поклонников женского пола из Instagram не задавать ей больше вопросов по поводу диеты, а вместо этого убедиться в результате лично, по свежей фотографии похудевшей Данаи. Еще в прошлом году вес девушки перевалил за отметку в 100 килограммов, тогда она поняла, что нужно что-то менять, пока здоровье не начало портиться. Взяв себя в руки она избавилась от 21 килограмма и сдаваться не собирается.

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Даная ПригожинадиетаИосиф Пригожинпохудение
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Дочь Иосифа Пригожина шокировала поклонников своими формами
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