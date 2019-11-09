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Поклонники зазывают Венсана Касселя в Россию после признания в любви жене на русском

Некоторые отмечают, что были бы очень рады видеть француза у себя в гостях.

Поклонники зазывают Венсана Касселя в Россию после признания в любви жене на русском
Венсан Кассель и Тина Кунаки/Фото: https://www.instagram.com/p/B11kDpnCOMW/

Поклонники из России зазывают в гости Венсана Касселя. Французский актер напомнил о себе русскоязычной аудитории после того, как его супруга Тина Кунаки выложила в Instagram снимок с обложкой журнала Elle Russia. На нем Тина предстала в эффектном образе, который очень восхитил ее возрастного мужа.

«Я люблю тебя, детка», — прокомментировал он кадр на чистом русском.

Реакция россиян не заставила себя ждать. Сразу несколько десятков человек стали зазывать Касселя в Россию. «Приезжайте в Москву! Желательно один», – делятся сокровенными мыслями сразу несколько женщин. Другие задались вопросом – насколько широки познания Касселя в русском языке.

Сам Кассель неоднократно рассказывал – он хорошо владеет английским и французским, также изучает португальский. В последнее время активно практикует итальянский и испанский. В свое время Кассель сыграл русского, но признавался – эта роль давалась ему тяжело.

«Тогда я подошел к режиссеру и сказал: «Знаешь что? Если у меня не получится, то давай я просто буду говорить тарабарщину, а вы потом перепишете или продублируете меня», – вспоминает он.

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Поклонники зазывают Венсана Касселя в Россию после признания в любви жене на русском
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