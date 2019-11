Огромная Грета Тунберг будет следить за порядком в Сан-Франциско

Огромная Грета Тунберг будет следить за порядком в американском Сан-Франциско. Над созданием портрета шведской экологической активистки трудится аргентинский художник Кобре. Огромное лицо Греты появится на торце жилого дома в районе Юнион-Сквер.

Для того, чтобы осуществить задумку, Кобре специально арендовал подъемник, обычно использующийся коммунальными и клининговыми службами. Закончить художник намерен на следующей неделе, пока же полностью готово только лицо. Всего Кобре истратил уже 130 баллончиков краски – их он, по окончании работ, утилизирует, создав из них скульптуру.

HOW DARE YOU’ distract tourists! Now they’re going to be looking up at this hideousness when they step in human feces Mural of activist Greta Thunberg going up in San Francisco.

Looks like BIG BROTHER from the movie “1984.” pic.twitter.com/KFUHI5QclP

— Robert Rotus (@LeVoyageur22) November 9, 2019