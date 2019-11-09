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Огромная Грета Тунберг будет следить за порядком в Сан-Франциско

Аргентинский художник Кобре намерен изобразить лицо активистки на жилом доме в Юнион-Сквер.

Огромная Грета Тунберг будет следить за порядком в Сан-Франциско
Грета Тунберг/Фото: https://www.instagram.com/p/B4Ns7PQpE5C/

Огромная Грета Тунберг будет следить за порядком в американском Сан-Франциско. Над созданием портрета шведской экологической активистки трудится аргентинский художник Кобре. Огромное лицо Греты появится на торце жилого дома в районе Юнион-Сквер.

Для того, чтобы осуществить задумку, Кобре специально арендовал подъемник, обычно использующийся коммунальными и клининговыми службами. Закончить художник намерен на следующей неделе, пока же полностью готово только лицо. Всего Кобре истратил уже 130 баллончиков краски – их он, по окончании работ, утилизирует, создав из них скульптуру.

SFGate отмечает, что не может с уверенностью сказать, знает ли Тунберг о появлении своего портрета на доме. На вопрос, почему он решил изобразить школьницу, аргентинец отвечает – он считает Грету восхитительной, а ее портретом он хочет лишний раз напомнить людям о том, что природу стоит беречь.

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Огромная Грета Тунберг будет следить за порядком в Сан-Франциско
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