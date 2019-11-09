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Клюкину затравили паблики за странные пляски на концерте Билана

Модель, которая не так давно вышла замуж, поблагодарили, что она не стала петь.

Клюкину затравили паблики за странные пляски на концерте Билана
Клюкина вышла на сцену на концерте Билана/https://www.instagram.com/klyukina_d/

Модель Дарья Клюкина, которая стала широко известна после того, как одержала победу в шоу «Холостяк» подверглась критике столичных пабликов. Дело в том, что она вышла на сцену на одном из концертов Димы Билана. В это время звучала композиция «Молния». Правда, модель не стала себя особо утруждать. Она просто прыгала, взяв Билана за руку. Звезда совершенно не попадала в движения труппе.

Дима Билан. Фото
Билан позвал на свой концерт Клюкину/http://globallookpress.com/

«Ее номер заключался в том, что она вышла просто попрыгать. Это конечно большой благодарчик, что ей не дали петь», «В прошлом году с таким же перфомансом была замечена «Мисс вселенная» Ксения Сухинова. Только ее выход был обставлен покруче — выезжающая через зал платформа, на которой она звезда в золотом платье. Почти как люкс и инстаграмщицы», — написали в популярных московских пабликах.

Отметим, что выход Клюкиной на сцену под композицию Билана «Молния» вовсе не случаен. Она снималась в клипе победителя «Евровидения-2008» на эту песню. Более того, на свадьбе Клюкиной с топ-менеджером «Газпрома» Владимиром Чоповым Дима Билан спел именно эту композицию, которую посвятил молодоженам. Тогда музыкант восхищался свадьбой и говорил, что никогда не видел ничего подобного, сообщают «Моменты».

Добавим, что Дарья Клюкина выиграла проект «Холостяк». Правда, личная жизнь с рэпером Егором Кридом, главным героем шоу, у нее не сложилась. Многие поклонники много раз спрашивали, что между ними произошло, но внятного ответа не получили, как от девушки, так и от музыканта.

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Клюкину затравили паблики за странные пляски на концерте Билана
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