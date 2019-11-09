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«С мужем все не очень хорошо»: Собчак заговорила о проблемах Рудковской

Светская львица проанонсировала выход проекта «ЯнаСупер».

«С мужем все не очень хорошо»: Собчак заговорила о проблемах Рудковской
Собчак высказалась о проблемах Рудковской/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram проанонсировала скорый выход проекта «ЯнаСупер», где главной героиней будет продюсер Яна Рудковская. «Встречайте. Будет интересно и неожиданно. Никакой рубрики «Мои завтраки», — подколола она свою подругу, которая любит хвастаться тем, чем питается по утрам.

«Если в нашей стране и есть семья, которая похожа на семью Ким Кардашян, то это она», — заявила в анонсе Ксения Собчак.

В это время гости эфира, дамы бальзаковского возраста, начали обсуждение Яны Рудковской. «Я не очень понимаю, почему я должна смотреть на женщину в мехах, бриллиантах, живущую во дворце. То есть вообще, какие-то острые вопросы Яна поднимает в своем Instagram. Вот, пожалуйста, Яна в купальнике. Вот она в том же купальнике», — сказала женщина.

На это Ксения Собчак не могла не отреагировать. «Она, как и многие из нас, не тот человек, за которого себя выдает. На самом деле она народная героиня, она простая баба. Она хочет сделать из себя другую женщину. Как будто она королева Англии, которая всегда завтракала на серебре и ела клубнику. У нее те же проблемы. С мужем все не очень хорошо», — неожиданно обмолвилась Ксения Собчак. «У нее с мужем проблемы?» — спросила одна из гостей студии, после чего ролик прервался.

Напомним, что Яна Рудковская замужем за двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. С фигуристом она познакомилась во время подготовки к «Евровидению-2008». Как известно, победу там одержал Дима Билан. От Плющенко спустя несколько лет Рудковская родила сына Александра.

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«С мужем все не очень хорошо»: Собчак заговорила о проблемах Рудковской
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