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Никита Малинин приставал на «Фабрике звезд» к несовершеннолетней Марии Вебер

Исполнительнице в те годы было всего 16 лет.

Никита Малинин приставал на «Фабрике звезд» к несовершеннолетней Марии Вебер
Никита Малинин оказывал внимание Марии Вебер/http://globallookpress.com/

Певец Никита Малинин во время проекта «Фабрика звезд-3» оказывал повышенное внимание Марии Вебер, экс-солистке группы «Тутси». Это выяснилось во время программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Главной гостьей стала Юлия Михальчик, которая много рассказывала о своих отношениях с продюсером Александром Шульгиным. В студии также присутствовали продюсер третьей фабрики Василина Михайловская и сын певца Александра Малинина Никита.

Мария Вебер. Фото
У Вебер и Малинина был роман ан «Фабрике звезд-3″/http://globallookpress.com/

«Боря, вроде бы не так много времени прошло. Я вспоминаю эту «Фабрику». Она была такая наивная, чистая. И на самом деле все эти отношения Юли и Александра были полутонами. Никакой пошлости. Он просто ее мучил больше, чем остальных. Но это все выражалось в работе. Она была, конечно, совершеннолетняя. Вот когда у нас Никита к Маше Вебер приставал, которой было всего шестнадцать лет. Можно же уже вспомнить? О этом же уже все знают?», — задалась вопросом Василина Михайловская.

«Так вот кому вы пели песню «Котенок!», — воскликнул ведущий Борис Корчевников.

«Между прочим слово котенок Александр Шульгин сочинил. Я просил его поменять. Говорил, что не хочу позориться перед всей страной. Он мне сказал: «Ты понимаешь, если ты поменяешь эту фразу, то это будет не хит». И он был прав. Песня стал хитом», — заявил Никита Малинин.

Отметим, что Никита Малинин старше Марии Вебер на шесть лет. На проекте «Фабрика звезд-3» они в дуэте спели песню «Первое свидание».

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Тэги:

Борис КорчевниковВасилина МихайловскаяМария ВеберНикита Малининшоу "Фабрика звезд"
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Никита Малинин приставал на «Фабрике звезд» к несовершеннолетней Марии Вебер
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