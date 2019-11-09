Желавшие взорвать Киркорова террористы попробуют оправдаться в суде

В ближайшее время Южный окружной военный суд заслушает показания обвиняемых по делу об организации теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году. Напомним, 2 года назад группа из четырех жителей Дагестана планировала взорвать самодельные бомбы во время выступления артиста в Махачкале. Молодые люди собирались проскользнуть мимо бдительной охраны и телохранителей, но в итоге оставили попытки из-за досмотра.

Чуть позже силовики арестовали всех нарушителей. Когда те поняли, что им грозит серьезный срок за изготовление боеприпасов и террористическую деятельность, злоумышленники заявили – они не хотели убивать людей. Их целью был сам Киркоров. Заказал же его ревнивый Галкин – мол, тот постоянно переживал из-за непростых отношений между Филиппом и Аллой Пугачевой. Следователи же в эту версию не поверили и никого из знаменитостей потерпевшими не назначили.

Сейчас расследование дела завершено, информирует ТАСС. Документы с подробным описанием деталей переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Предварительное слушание назначено на 13 ноября. Ни Галкин, ни Киркоров, ни Пугачева присутствовать на заседании, скорее всего, не будут.