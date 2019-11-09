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Настя Задорожная впервые выйдет замуж

Звезда опубликовала в соцсетях кадр с обручальным кольцом.

Настя Задорожная впервые выйдет замуж
Настя Задорожная выходит замуж/http://globallookpress.com/

Актриса Настя Задорожная впервые выйдет замуж. На своей страничке в Instagram она разместила фотографию, на которой показывает всем обручальное кольцо. За руку ее, судя по всему, держит любимый человек. Кто он такой, актриса пока не раскрывает.

Любопытно, что в различных кинокартинах Насте Задорожной приходилось достаточно часто играть невест, но вот замуж в реальной жизни она пока ни разу не выходила. Напомним, что актрисе сейчас уже 34 года, так что ей самое время идти под венец.

Отметим, что впервые Настя Задорожная обмолвилась о том, что у нее есть любимый мужчина, весной нынешнего года. Признание она сделала на светской вечеринке. Уже тогда многие из ее подруг поздравляли звезду с новыми отношениями. Сейчас же актриса собралась замуж. Акулы пера не раз пытались выведать, кто же избранник звезды, но каждый раз она уходила от прямого ответа. Актриса отмечала, что счастье любит тишину.

Анастасия Задорожная родилась в 1985 году в семье военнослужащего в Вологодской области. В детстве она выступала в группе «Непоседы». Зрителям она стала известна по роли в сериале «Простые истины», где сыграла роль школьницы Анжелики Селиверстовой. Добавим, что Анастасия Задорожная принимала участие в 2008 году в шоу «Звездный лед». Ее партнером по проекту был Сергей Славнов.

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Тэги:

Анастасия ЗадорожнаяАнжелика СеливерстоваГруппа "Непоседы"Сергей СлавновСериал "Простые истины"
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Настя Задорожная впервые выйдет замуж
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