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Мать Михальчик не боялась, что ее дочь тесно общается с Шульгиным

По словам женщины, она была только рада, что у ее ребенка появился такой преподаватель.

Мать Михальчик не боялась, что ее дочь тесно общается с Шульгиным
Шульгин агрессивно вел себя с Михальчик/http://globallookpress.com/

Мать певицы Юлии Михальчик Жанна в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» ответила на вопрос ведущего Бориса Корчевникова, боялась ли она тесного общения своей дочери и продюсера Александра Шульгина.

Юлия Михальчик. Фото
У Михальчик и Шульгина был роман/http://globallookpress.com/

Как известно, Александр Шульгин добивался сердца ее дочери. Причем делал это в достаточно агрессивной манере. К примеру, он выжимал из девушки все соки во время записей песен. С другой стороны, именно Шульгин, бывший муж певицы Валерии, которая родила ему троих детей, раскрыл талант никому не известной Юлии Михальчик. На проекте «Фабрика звезд-3» он написал для нее порядка десяти песен. Ни один другой исполнитель не мог похвастаться таким вниманием со стороны одного из руководителей проекта.

«Вы не боялись за дочку?» — спросил маму Юлии Михальчик Борис Корчевников. «Я рада была, что она попала на «Фабрику звезд» и там у нее такой учитель. Такого учителя она нигде бы не смогла найти. У нее были, конечно, учителя по вокалу, но такого учителя-профессионала никогда не было. Я не знаю, боялась я или не боялась, но я была рада, что она с ним общается», — честно сказала Жанна Михальчик.

Добавим, что в какой-то момент Александр Шульгин пригласил Михальчик провести с ним Новый год в Египте. Там он вел себя крайне агрессивно по отношению к девушке, поэтому она предпочла прекратить с ним романтические отношения. Друзьями же они остались до сих пор.

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Тэги:

Александр ШульгинЕгипетЖанна МихальчикПрограмма "Судьба человека"юлия Михальчик
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Мать Михальчик не боялась, что ее дочь тесно общается с Шульгиным
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