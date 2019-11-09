27 грузин задержаны за слишком активный протест против фильма о геях

В Грузии полиция арестовала 27 активистов, протестовавших против выхода французско-шведско-грузинского фильма «И мы станцевали». Срежиссированная Леваном Акином лента вызвала бурю негодования в аудитории, ведь основной сюжет закручивается вокруг двух профессиональных танцоров, которые неожиданно влюбляются друг в друга, несмотря на свое соперничество.
Помимо радикалов на улицы вышли и священники. Люди намеревались устроить штурм кинотеатров с требованием отменить показ провокационной ленты. Сами протестующие отмечали, что не допустят демонстрации фильма, потому что он порочит «национальные традиции».
Примечательно, что мировая общественность фильм восприняла благосклонно. Так, лента заняла седьмое место на Каннском кинофестивале и претендует на «Оскар». В Грузии показ фильма стартует 9 и 10 ноября. Приобрести билеты на него уже нельзя. Показ состоится под охраной полиции, отмечают РИА Новости.