27 грузин задержаны за слишком активный протест против фильма о геях

Среди нарушителей порядка были замечены не только радикалы, но и священники.

В Грузии полиция арестовала 27 активистов, протестовавших против выхода французско-шведско-грузинского фильма «И мы станцевали». Срежиссированная Леваном Акином лента вызвала бурю негодования в аудитории, ведь основной сюжет закручивается вокруг двух профессиональных танцоров, которые неожиданно влюбляются друг в друга, несмотря на свое соперничество.

Помимо радикалов на улицы вышли и священники. Люди намеревались устроить штурм кинотеатров с требованием отменить показ провокационной ленты. Сами протестующие отмечали, что не допустят демонстрации фильма, потому что он порочит «национальные традиции».

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Примечательно, что мировая общественность фильм восприняла благосклонно. Так, лента заняла седьмое место на Каннском кинофестивале и претендует на «Оскар». В Грузии показ фильма стартует 9 и 10 ноября. Приобрести билеты на него уже нельзя. Показ состоится под охраной полиции, отмечают РИА Новости.