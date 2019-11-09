НОВОСТИ

27 грузин задержаны за слишком активный протест против фильма о геях

Среди нарушителей порядка были замечены не только радикалы, но и священники.

27 грузин задержаны за слишком активный протест против фильма о геях
Кадр из фильма "И мы станцевали"

В Грузии полиция арестовала 27 активистов, протестовавших против выхода французско-шведско-грузинского фильма «И мы станцевали». Срежиссированная Леваном Акином лента вызвала бурю негодования в аудитории, ведь основной сюжет закручивается вокруг двух профессиональных танцоров, которые неожиданно влюбляются друг в друга, несмотря на свое соперничество.

Помимо радикалов на улицы вышли и священники. Люди намеревались устроить штурм кинотеатров с требованием отменить показ провокационной ленты. Сами протестующие отмечали, что не допустят демонстрации фильма, потому что он порочит «национальные традиции».

Примечательно, что мировая общественность фильм восприняла благосклонно. Так, лента заняла седьмое место на Каннском кинофестивале и претендует на «Оскар». В Грузии показ фильма стартует 9 и 10 ноября. Приобрести билеты на него уже нельзя. Показ состоится под охраной полиции, отмечают РИА Новости.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГрузияИ мы станцевалимитингновости googleпротест
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
27 грузин задержаны за слишком активный протест против фильма о геях
Интересно?
Поделись с друзьями: