«Прям из-под носа увел Богомолов»: Шура расстроился, что Собчак выбрала другого

Певец Шура заявил, что у него нет до сих пор супруги, потому что он еще не нагулялся. Напомним, что артисту, который стал широко известен публике в девяностых годах прошлого века, сейчас 44 года. «К тому же я ни разу не влюблялся. Вот появись еще одна такая, как Собчак, — самостоятельная, с юмором… Но ее, к сожалению, прям из-под носа увел Богомолов», — заявил исполнитель.

Также артист заявил, что не нужно верить сплетням будто бы он нетрадиционной ориентации. В свое время он употреблял наркотики, много пил, но с мужчинами никогда не спал.

По словам исполнителя, про него пишут много всякой неправды. Однажды он прочитал будто бы беременный. Причем в материале утверждалось, что ему дадут премию Чаплина в миллион долларов. Якобы он станет первым в мире мужчиной, родившим ребенка. Как сказал Шура, он хочет детей, но только не от себя.

Есть и музыканта и одна вредная привычка, от которой он уже много лет не может избавиться. Он привык ежедневно курить кальян. Исполнитель пробовал избавиться от этого, но не смог и смирился. Певец также подчеркнул, что ничего бы в своей жизни не стал менять. Единственное, что его коробит – он много лет не общается с мамой. Если бы можно было что-то исправить, то он бы никогда не стал ругаться с родительницей, сообщает «СтарХит».