Зафиксировано нашествие русских на «Золотой глобус»

Сразу шесть российских лент поборются за награду «Лучший фильм на иностранном языке».

Сразу шесть фильмов отечественного производства попали в предварительный список претендентов на «Золотой глобус». Киноэксперты говорят – упоминание сразу шести лент говорит о несомненном успехе отечественного кинематографа на мировой арене.

Среди кандидатов на звание «Лучший фильм на иностранном языке» значатся драма Кантемира Балагова «Дылда» (история двух женщин с фронта, которые пытаются начать жизнь заново после военных действий), картина Константина Фама «Кадиш» (фильм о столкновении двух молодых людей, встретившихся благодаря завещанию бывшего узника концлагеря), фильм Бориса Акопова «Бык» (о приключениях молодого лидера преступной группировки), лента Алексея Козлова «Спасти Ленинград» (история молодой пары, попытавшейся сбежать из блокадного Ленинграда), триллер Владимира Аленикова «Странники терпенья» и боевик Андрея Богатырева «Дикая лига».

Всего в листе на звание «золотого» фильма значатся 93 кинопродукта – они представляют 65 стран. Окончательный список картин, которые станут финалистами, объявят 9 декабря, отмечает ТАСС.

Напомним, за последние девять лет единственная картина из России смогла завоевать «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». в 2015 году прорыв совершил фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева.