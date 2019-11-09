Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии. Их роман начался на проекте «Фабрика звезд-3». В какой-то момент Шульгин перешел к решительным действиям. Он позвал свою возлюбленную, которая намного младше его, на отдых в Египет.

«Я уехала в Питер. Вдруг он мне позвонил и предложил полететь с ним в Египет. На Новый год 31 декабря мы улетели. Пальмы, все, казалось, будет хорошо. Однако потом Шульгин позволил себе грубость. Он хотел, чтобы я плавала с маской, но я отказалась. Просто заревела, потому что он меня заставлял. В какой-то момент он схватил меня за лицо. Это стало точкой в наших отношениях», — заявила Юлия Михальчик.

По ее словам, если в творчестве она еще могла мириться с подобным отношением к себе, то в личной жизни у нее были определенные рамки, которые ни один мужчина переступать не мог. Как сказала певица, она все-таки живой человек и такое отношение к ней просто непозволительно.

Отметим, что Юлия Михальчик и сейчас общается с Александром Шульгиным. Естественно, что у них только творческие отношения. К примеру, продюсер помогает Михальчик с песнями, если той требуется какая-то помощь со стороны профессионала.