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Мать Сорина уволили из библиотеки и убрали уголок памяти о певце

В культурное заведение пришло новое руководство и объявило ей, что кружки будут платными.

Мать Сорина уволили из библиотеки и убрали уголок памяти о певце
Мать Сорина уволили из библиотеки/https://www.instagram.com/igorsorin1969/

Мать солиста группы «Иванушки» Игоря Сорина Светлана рассказала, что два года назад ее попросили из библиотеки, где она работала на протяжении долгих лет. Сейчас женщине уже 75 лет. Она была вынуждена уйти на пенсию после скандала.

Группа "Иванушки". Фото
В библиотеке уничтожили уголок Игоря Сорина/http://globallookpress.com/

Светлана Сорина после смерти сына решила помогать трудным подросткам. Так в библиотеке появился детский театр. «Два года назад в библиотеку пришло новое руководство, сказали: кружки будут платными. Я была против. Дети и так платят за спорт, за репетиторов, еще и за увлечения будут платить? Мы же профессионально готовили актеров, это были любительские занятия. Так и пришлось уйти», — сказала расстроенная женщина.

Светлана Сорина отметила, что ей безумно жаль было уходить из библиотеки, но другого выбора ей не оставили. В библиотеке был уголок памяти ее сына. Его просто уничтожили. Светлана Сорина хранила там вещи, фото, инструменты своего любимого сына, который ушел из жизни в 1998 году при странных обстоятельствах. Как сказала женщина, сейчас фанатам ее сына даже некуда прийти, чтобы почтить память музыканта.

Кстати, через несколько дней ее сыну исполнилось бы 50 лет. По этому случаю 19 ноября в Доме кино в Москве пройдет концерт памяти. Здесь соберутся его самые близкие друзья. Будет актриса Нонна Гришаева, подруга Игоря Сорина, а также музыканты группы «Иванушки». Ожидается и приезд фанатов из разных уголков страны, сообщает «Комсомольская правда».

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группа "Иванушки"Игорь СоринНонна ГришаеваСветлана Сорина
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Мать Сорина уволили из библиотеки и убрали уголок памяти о певце
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