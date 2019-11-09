«Слеза прошибает»: Шура очень переживает за здоровье Заворотнюк

Певец Шура заявил, что считает себя очень впечатлительным человеком, поэтому очень сильно переживает, когда у кого-то случается беда. Как он отметил, ему становится очень грустно, когда он видит страдания других людей. «Сегодня, например, очень переживаю за Настю Заворотнюк, мы много раз работали вместе: каждый день, только вспомню о ней, слеза прошибает», — заявил Шура. Как известно, актриса сейчас борется с онкологическим заболеванием и проходит реабилитацию в одном из медицинских центров.

Как сказал исполнитель, у него очень много страхов. К примеру, он до ужаса боится высоты. При этом, что удивительно, летать на самолетах ему совсем не страшно, а вот только стоит появиться на смотровой площадке, как его сразу охватывает страх. Ему даже страшно ходить по мосту в парке «Зарядье».

Вспомнил певец и о том, как в детстве младший брат выбил ему зубы. Теперь это часть его яркого имиджа. Как сказал Шура, если бы брат не «постарался», то он бы сам это сделал. По-другому, как он думает, на российской эстраде никто бы не обратил на него внимания.

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Шура рассказал, что самым талантливым человеком на свете считает собственную бабушку. К сожалению, пожилая родственница уже ушла из жизни. Раньше у нее был свой ресторан. Она успевала приготовить блюда с помощницами на шестьсот человек. Вечерами бабушка Шуры переодевалась в костюм цыганки и пела перед публикой, сообщает «СтарХит».

Напомним, что певец Шура получил широкую известность в девяностых годах прошлого века. Он исполнил несколько песен, которые вмиг стали хитами.