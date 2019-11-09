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Савельева на седьмом месяце беременности рыдала и чувствовала страх

Певица поделилась переживаниями из прошлого, о которых ранее никому не рассказывала.

Савельева на седьмом месяце беременности рыдала и чувствовала страх
Савельева призвала беречь природу/http://globallookpress.com/

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в Instagram призналась, что последний раз рыдала навзрыд около года назад. Тогда она была на седьмом месяце беременности. При этом все было замечательно, но она просто не могла остановить слезы.

«Я давала начало новой жизни, и с этим чувством ничего не могло сравниться. Ничего! Кроме страха… Нет, не за себя, за сына. Я сделала осознанный выбор подарить жизнь, но сама жизнь как с нами поступит? Так же, как мы с ней? Жестоко? Что мы оставим после себя нашим детям?» — задавала она себе вопросы.

Звезда рассказала о фотопроекте, который родился в голове ее мужа. Основная его цель —задуматься о том, что люди родители оставят своим детям. Как сказала Саша Савельева, проект получился очень важным для нее. Она добавила, что долго не решалась поделиться мыслями с окружающими. В конце поста она вспомнила фразу, которую обронил один из индейских вождей. Основная мысль высказывания в том, что люди должны задуматься о своем будущем и не отравлять природу.

Отметим, что Саша Савельева родила сына Леона от актера Кирилла Сафонова. Роды прошли в одном из московских перинатальных центров. Сейчас все свободное время она уделяет ребенку. При этом в ближайшее время Савельева должна вернуться на сцену. Она планирует первое время выступать на корпоративах. Причем, как ранее говорила Савельева, цены будут приемлемыми. Она понимает, что ей, по сути, теперь нужно по-новому завоевывать публику, которая о ней стала забывать.

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Кирилл СафоновЛеон СафоновСаша Савельева
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Савельева на седьмом месяце беременности рыдала и чувствовала страх
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