Максим Галкин сравнил Владимира Жириновского с графом Дракулой

Телеведущий Максим Галкин в ходе своего концерта в Новосибирске подшутил над лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Он сравнил его с графом Дракулой и отметил, что избиратели голосуют за политика «не приходя в сознание».

«Его раз в пять лет будят, он из гроба встает, видит нас, кричит. И вот на кого эта слюна ядовитая попала — те 6% и идут за него голосовать, не приходя в сознание. А если еще укусит кого-то по дороге, то и эти подтянутся», — сказал Максим Галкин, после чего в зале все одобрительно засмеялись.

При этом Галкин продолжил подшучивать над Жириновским. Он отметил, что тот словно испарился после президентских выборов 2018 года. Как заметил юморист, политик, скорее всего, в склепе присыпанный солью лежит, сообщает портал Ura.ru.

больше по теме Пугачеву и Галкина не стали привлекать свидетелями по делу о покушении на Киркорова Теракт на концерте поп-короля планировался летом 2017 года.

Отметим, что Максим Галкин совершает сейчас гастрольный тур по городам России. Не так давно он посетил несколько мегаполисов Сибири. В том числе и Новосибирск с концертом. Все выступления Галкина проходят при полных аншлагах. Публика от него просто без ума. Кстати, из-за плотного гастрольного графика юморист пропустил концерт в Минске своей супруги Аллы Пугачевой. Телеведущий расстраивался по этому поводу, ведь он очень хотел поддержать свою любимую женщину.

Владимир Жириновский – известный российский политик, который уже несколько раз пробовал свои силы в избирательных кампаниях по выборам президента России. Он известен своими неоднозначными высказываниями. При этом все признают, что он очень харизматичный человек.