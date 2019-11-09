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Максим Галкин сравнил Владимира Жириновского с графом Дракулой

Юморист заявил, что избиратели голосуют за лидера ЛДПР «не приходя в сознание».

Максим Галкин сравнил Владимира Жириновского с графом Дракулой
Галкин высмеял Жириновского/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин в ходе своего концерта в Новосибирске подшутил над лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Он сравнил его с графом Дракулой и отметил, что избиратели голосуют за политика «не приходя в сознание».

Владимир Жириновский. Фото
Галкин высмеял Жириновского/http://globallookpress.com/

«Его раз в пять лет будят, он из гроба встает, видит нас, кричит. И вот на кого эта слюна ядовитая попала — те 6% и идут за него голосовать, не приходя в сознание. А если еще укусит кого-то по дороге, то и эти подтянутся», — сказал Максим Галкин, после чего в зале все одобрительно засмеялись.

При этом Галкин продолжил подшучивать над Жириновским. Он отметил, что тот словно испарился после президентских выборов 2018 года. Как заметил юморист, политик, скорее всего, в склепе присыпанный солью лежит, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что Максим Галкин совершает сейчас гастрольный тур по городам России. Не так давно он посетил несколько мегаполисов Сибири. В том числе и Новосибирск с концертом. Все выступления Галкина проходят при полных аншлагах. Публика от него просто без ума. Кстати, из-за плотного гастрольного графика юморист пропустил концерт в Минске своей супруги Аллы Пугачевой. Телеведущий расстраивался по этому поводу, ведь он очень хотел поддержать свою любимую женщину.

Владимир Жириновский – известный российский политик, который уже несколько раз пробовал свои силы в избирательных кампаниях по выборам президента России. Он известен своими неоднозначными высказываниями. При этом все признают, что он очень харизматичный человек.

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Максим Галкин сравнил Владимира Жириновского с графом Дракулой
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