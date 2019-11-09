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Отец Егора Клинаева в память о сыне решил участвовать в «Голосе»

Дмитрий Юрьевич вошел в команду лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Отец Егора Клинаева в память о сыне решил участвовать в «Голосе»
Клинаев погиб в самом расцвете сил/http://globallookpress.com/

Отец погибшего два года назад актёра Егора Клинаева Дмитрий Юрьевич стал участником «Голоса». Он вошел в команду лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Именно этот музыкант повернулся к нему на слепых прослушиваниях.

«Почему я к вам повернулся? В моей команде не хватает такой серьезности, из которой потом можно будет сделать такой постмодерн», — сказал Сергей Шнуров.

В свою очередь Дмитрий Юрьевич признался, что решил участвовать в шоу «Голос» прежде всего в память о сыне. Он вспомнил, что его любимый ребёнок в пятнадцатилетнем возрасте участвовал в шоу «Голос». Он дошел до слепых прослушиваний. Как сказал отец погибшего актера, сын все видит с небес и сейчас помогает отцу, который места себе не находит от свалившегося два года назад горя. Сейчас Дмитрий Юрьевич со своей женой занимаются воспитанием шестилетней дочери. При этом не было ни дня, чтобы они не вспоминали своего погибшего сын, который так нелепо в самом расцвете сил ушел из жизни.

Напомним, что чуть больше двух лет назад на МКАД произошла страшная авария. Егор Клинаев решил оказать помощь пострадавшим. Он вышел из машины. В это время на полном ходу в него въехал другой автомобиль. К сожалению, спасти талантливого актера, который снимался в «Физруке», не удалось, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Дмитрий КлинаевЕгор КлинаевСергей Шнуровсериал "Физрук"шоу "Голос"
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Отец Егора Клинаева в память о сыне решил участвовать в «Голосе»
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