НОВОСТИ

Адвокат Заворотнюк прокомментировал наличие долгов актрисы по квартире

Звезда задолжала 24 тысячи по налогам на недвижимость.

Адвокат Заворотнюк прокомментировал наличие долгов актрисы по квартире
Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress.com

Страшная болезнь Анастасии Заворотнюк, о которой впервые заговорили в начале этого года, застопорила не только многочисленные творческие планы звезды сериала «Моя прекрасная няня», но несколько на самотек пустила бытовые вопросы.

Так, недавно судебные приставы выставили актрисе счет по налогам за недвижимость. Сумма начисления за московскую недвижимость составляет 24 тысячи рублей. При этом адвокат звезды Виктор Пастернак уверен, что решение проблемы до суда не дойдет. Потому что сумма не критичная и ввязываться в тяжбы никто не станет, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, сейчас в начале октября Анастасию Заворотнюк перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов. Тогда специалисты оценивали состояние актрисы как тяжелое.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Заворотнюк глиобластомаАнастасия Заворотнюк последние новостидолгиЗаворотнюк больницаЗаворотнюк состояние
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Адвокат Заворотнюк прокомментировал наличие долгов актрисы по квартире
Интересно?
Поделись с друзьями: