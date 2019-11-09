Адвокат Заворотнюк прокомментировал наличие долгов актрисы по квартире

Страшная болезнь Анастасии Заворотнюк, о которой впервые заговорили в начале этого года, застопорила не только многочисленные творческие планы звезды сериала «Моя прекрасная няня», но несколько на самотек пустила бытовые вопросы.

Так, недавно судебные приставы выставили актрисе счет по налогам за недвижимость. Сумма начисления за московскую недвижимость составляет 24 тысячи рублей. При этом адвокат звезды Виктор Пастернак уверен, что решение проблемы до суда не дойдет. Потому что сумма не критичная и ввязываться в тяжбы никто не станет, пишет «Вечерняя Москва».

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Напомним, сейчас в начале октября Анастасию Заворотнюк перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов. Тогда специалисты оценивали состояние актрисы как тяжелое.