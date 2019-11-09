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Родителям запретят делать операции по перемене пола детям

За ребенка больше нельзя будет решить, к какому гендеру он будет принадлежать.

Родителям запретят делать операции по перемене пола детям
Фото: Pixabay.com

О том, что половое разнообразие человечества ограничивается не только «м» и «ж», заговорили относительно недавно. В публикациях различных изданий все чаще стало появляться слово «интерсекс». Это не имеет никакого отношения к ориентации. Интерсексы — люди, чьи половые признаки сложно отнести к мужским или женским.

Часто родители, столкнувшись с подобными особенностями своего новорожденного малыша, решают выбрать для него пол и провести операцию в таком возрасте, чтобы он ничего не помнил.

Но власти штата Нью-Йорк предлагают запретить родителям принимать подобные решения. Сенатор штата Брэд Холиман представил проект закона, устанавливающий следующее правило — для операции по перемене пола необходимо письменное информированное согласие самого пациента. Такая процедура исключит вмешательство родителей на первых годах жизни особого ребенка.

«Дети могут быть вынуждены подвергнуться необратимым операциям, которые могут вызвать физическую боль и эмоциональные расстройства в дальнейшей жизни», — приводит слова сенатора Daily Mail.

В то же время Калифорнийская медицинская ассоциация и Урологическая ассоциация врачей выступают против предлагаемого законопроекта, утверждая, что это нарушает права родителей, которые имеют право принимать решения о собственных детях.

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Родителям запретят делать операции по перемене пола детям
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