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Партия сосок-пустышек отозвана по всему миру из-за смертельной угрозы для детей

У всей партии обнаружен серьезный брак.

Партия сосок-пустышек отозвана по всему миру из-за смертельной угрозы для детей
Фото: Pixabay.com

Комиссия по защите прав потребителей объявила об отзыве последней партии сосок-пустышек известной марки Bibs. Организация сообщила о серьезном дефекте, который может привести к необратимым последствиям для младенцев.

В пресс-релизе эксперты объяснили, что ручка у изделий плохо закреплена и в любой момент может отвалиться. Это приводит к тому, что резиновая часть останется во рту ребенка и может попасть в дыхательные пути, вызвав остановку дыхания.

Заявление было опубликовано в пятницу, компания сразу же начала отзывать свою продукцию из магазинов. Комиссия официально предупреждает всех родителей, купивших соски Bibs, что нужно немедленно прекратить их использование и сообщить о магазине, который продолжает реализовать запрещенные товары, передает Daily Mail.

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Партия сосок-пустышек отозвана по всему миру из-за смертельной угрозы для детей
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