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Меган в президенты: эксперт объяснил, почему у Маркл большие шансы в политике

Специалист уверен, что народ горячо поддержит такого кандидата.

Меган в президенты: эксперт объяснил, почему у Маркл большие шансы в политике
Фото: Globallookpress.com

Сперва актерская карьера, слава и успех, затем самая знаменитая свадьба, вхождение в королевскую семью, но и это может быть не предел. Продюсер Ник Буллен, ветеран королевского документального кино, полагает, что Меган Маркл непременно стоит стать президентом.

Да, вот так, ни много ни мало. С одной стороны, довольно странно представлять себе герцогиню Сассекскую с ее шляпками и вуалями в Белом Доме. С другой — на успех Владимира Зеленского тоже мало кто всерьез рассчитывал, но результат мы все видим.

Буллен полагает, что у супруги принца Гарри есть все необходимое для главы государства. Она женщина, у нее прогрессивные либеральные взгляды, она не боится публичности, ее любят люди, она стремится к гендерному и расовому равенству, ну и аристократический бэкграунд украсит любого президента. Кроме того, эксперт уверен, что одного только титула герцогини Меган будет мало, а корона ей вряд ли достанется.

«Я с самого начала наблюдал за ней и вижу, что она не собирается останавливаться, что сейчас она лишь в начале своего пути», — приводит слова эксперта Express.

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Меган в президенты: эксперт объяснил, почему у Маркл большие шансы в политике
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