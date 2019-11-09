Меган Маркл и принц Гарри намекнули на появление второго ребенка

Сыну Меган Маркл и принца Гарри, маленькому Арчи, всего полгода, но, похоже, его родители уже подумывают осчастливить его сестричкой или братиком. Герцог и герцогиня начали активно интересоваться, каково живется семьям с двумя детьми.

Во время прогулки с военными семьями принц Гарри неожиданно спросил, сложно ли было вписать младенца в привычный уклад с уже имеющимся одним ребенком.

«Гарри действительно очень интересовался, как обстоят дела со вторыми детьми, потому что у нас обоих есть дети старшего возраста», —. приводит слова очевидицы Сьюзи Стрингфеллоу People.

Другой участник прогулки, у которого трое детей, также поделился с изданием, что обсудил с Его Высочеством сложности воспитания двоих и троих наследников.

«Мы посоветовали ему не бояться заводить второго ребенка», — заявил он.

Стоит напомнить, что ранее источник во дворце рассказал, что Меган твердо решила рожать второго ребенка только в США, чтобы рядом были ее мать и близкие друзья.