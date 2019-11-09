«Восемь протезов»: Шарлиз Терон пришлось перекроить лицо для последней роли

44 летняя Шарлиз Терон только выглядит нежной хрупкой блондинкой, на самом деле она настоящий мастер перевоплощений. После ее роли серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр» она получила «Оскара» и весь мир понял, что Терон не просто миловидная девушка, а великая актриса.

Но впоследствии оказалось, что Уорнос не останется самой сложной ролью в ее фильмографии. Когда Шарлиз предложили исполнить роль знаменитой телеведущей Мегин Келли в фильме «Бомба», она сперва согласилась, но позже несколько раз порывалась отказаться.

По словам актрисы, давление на нее оказывала не только сложная история ее персонажа, но и необходимость перевоплощения. Келли и Терон обе стройные блондинки, но на этом сходство заканчивается. Гримерам пришлось сделать невозможное, чтобы превратить Шарлиз в копию Мегин.

«Для меня делали восемь протезов, целый набор. В их числе было два протеза век, которые полностью изменяли разрез глаз. Это была очень сложная работа. Невероятно трудными казались даже такие вещи, как моргать», — цитирует актрису Daily Mail.

Отметим, сюжет фильма «Бомба» строится вокруг скандальных событий 2016 года, когда несколько работниц Fox News обвинили его основателя Роджера Эйлса в сексуальных домогательствах.