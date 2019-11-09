НОВОСТИ

«Восемь протезов»: Шарлиз Терон пришлось перекроить лицо для последней роли

Актриса признавалась, что сперва подумывала вовсе отказаться от роли.

«Восемь протезов»: Шарлиз Терон пришлось перекроить лицо для последней роли
Фото: Globallookpress.com

44 летняя Шарлиз Терон только выглядит нежной хрупкой блондинкой, на самом деле она настоящий мастер перевоплощений. После ее роли серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр» она получила «Оскара» и весь мир понял, что Терон не просто миловидная девушка, а великая актриса.

Но впоследствии оказалось, что Уорнос не останется самой сложной ролью в ее фильмографии. Когда Шарлиз предложили исполнить роль знаменитой телеведущей Мегин Келли в фильме «Бомба», она сперва согласилась, но позже несколько раз порывалась отказаться.

По словам актрисы, давление на нее оказывала не только сложная история ее персонажа, но и необходимость перевоплощения. Келли и Терон обе стройные блондинки, но на этом сходство заканчивается. Гримерам пришлось сделать невозможное, чтобы превратить Шарлиз в копию Мегин.

«Для меня делали восемь протезов, целый набор. В их числе было два протеза век, которые полностью изменяли разрез глаз. Это была очень сложная работа. Невероятно трудными казались даже такие вещи, как моргать», — цитирует актрису Daily Mail.

Отметим, сюжет фильма «Бомба» строится вокруг скандальных событий 2016 года, когда несколько работниц Fox News обвинили его основателя Роджера Эйлса в сексуальных домогательствах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Fox NewsМегин КеллиРоджер Эйлсфильм "Бомба"Шарлиз Терон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Восемь протезов»: Шарлиз Терон пришлось перекроить лицо для последней роли
Интересно?
Поделись с друзьями: