Кошка спасла ребенка от падения с лестницы

Когда речь заходит о дружбе между детьми и животными, в первую очередь подразумеваются собаки. Ведь именно из них получаются лучшие друзья и компаньоны, которые готовы не только поиграть с ребенком, но и защитить его в случае опасности. Но оказалось, что и кошки чувствуют ответственность а своих маленьких хозяев.

В Сети появился ролик из соцсетей, на котором кошка буквально предотвращает трагедию в семье. На видео малыш, который явно еще не умеет ходить, бодро ползает по комнате на четвереньках. Сидящая рядом на кресле кошка, кажется, равнодушно за ним наблюдает.

Но это продолжается ровно до тех пор, пока ребенок не приближается к высокой лестнице между этажами. Тогда кошка в два прыжка преодолевает расстояние до мальчика, становится перед ним и начинает бить его лапками, вынуждая попятиться и покинуть опасную зону.

В комментариях люди выразили восхищение поведением животного, отметив, впрочем, что для кошек такая вовлеченность дела людей, скорее исключение.