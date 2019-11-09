Взрослые игрушки: надувной Трамп посетит футбольный матч в Алабаме

Еще в июне нынешнего года к визиту Дональда Трампа в Великобританию был изготовлен воздушный шар, изображающий президента разгневанным ребенком. Надувной гарант в подгузнике и с оскаленным ртом был поднят в небо на Парламентской площади в рамках акции «Карнавал сопротивления».

Но на этом приключения надувной копии президента СШ не закончились. В ближайшие выходные шар планируется поднять на футбольном матче Университета Алабамы. Никакого сопротивления на этот раз не ожидается, видимо просто глава государства не успевает посетить сразу все мероприятия, на которые его приглашают, а тут нашелся отличный помощник.

Husspost сообщает, что организаторам это влетело в копеечку. Транспортировка шара, накачивание воздухом, установка, все это потребовало почти 4 тысячи долларов. Деньги были собраны на краудфандинговой платформе GoFundMe. Неравнодушные граждане оказались щедры и организаторы собрали вдвое больше требуемой суммы. Все оставшиеся средства будут направлены Инициативе равного правосудия в Монтгомери. Некоммерческой организации, борющейся с массовым заключением и обеспечивающей юридическое представительство заключенных.