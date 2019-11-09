Вейпконтроль: в США электронные сигареты запретят до 21 года из-за побочных эффектов

Электронные испарители, иначе именуемые вейпами, за последние несколько лет завоевали огромную популярность, в том числе среди молодежи. В электронных сигаретах нет табака, они не производят дыма и долгое время считались безвредными, но многочисленные исследования показывают, что это далеко не так.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил о 39 смертельных случаях, связанных с вейпингом, в 24 штатах и ​​еще о более, чем двух тысячях случаев различных заболеваний. По данным организации, в каждом штате были зафиксированы случаи повреждения легких, связанные с употреблением вейпов.

Глава Соединенных Штатов, Дональд Трамп, заявил о намерении ограничить продажу электронных устройств для лиц, младше 21 года в связи со столь печальной статистикой.

«В первую очередь мы должны заботиться о наших детях, об их здоровье. У нас сейчас очень много людей использует электронные сигареты, но мы начнем контролировать это. Мы установим возрастной предел для продаже в 21 год», — приводит слова президента Foxnews.